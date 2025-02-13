إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم مروري بالطريق الزراعي في أسوان

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الزراعى بمدينة أسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الزراعي تحديدا عند نجع الشديدة بقرية أبو الريش التابعة لدائرة مدينة أسوان.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين بالمعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

فيما تعرض شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى خزان أسوان البديل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بسقوط سيارة نقل من أعلي كوبري خزان أسوان وأسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية لمعاينتة ورفع أثار الحادث عن الطريق وتيسير الحركة المرورية للطريق.

بينما تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم بقرية الرمادى بإدفو شمال أسوان نتيجة نشوب حريق داخل منزل بالطوب اللبن ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتمكن رجال الحماية المدنية فى مركز إدفو شمال محافظة أسوان من السيطرة على حريق شب فى منزل مبني من الطوب اللبن، بعد انتشار النيران فى أرجاء المنزل، وإصابة شخصين.

هذا وترجع تفاصيل هذه الواقعة إلى أنه عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى منزل مبني من الطوب اللبن داخل قرية الرمادي بمركز شمال المحافظة، واسفرت عن وقوع مصابين.