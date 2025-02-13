قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الخميس

استقرت أسعار البيض اليوم الخميس 13 فبراير 2025 بالأسواق، بعد ارتفاعات متتالية خلال الشهور القليلة الماضية حتى وصلت سعر الكرتونة إلى 180 جنيها بالأسواق.

أسعار البيض اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 119 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو يتراوح من129 لـ 130 جنيها.

قرار استيراد البيض

من جانبها ، قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السماح باستيراد كتاكيت التسمين والبياض والبيض المخصب كمدخلات انتاج مع التشديد على الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المنظمة المتبعة فى ذات الشأن، على أن يتم الإستيراد من مناشىء موقفها الوبائى يسمح بالإستيراد، وأن تتصف القطعان الواردة للبلاد بمعدلات الأداء المتميزة والإنتاجيه العالية.

كما يأتي السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن ومواكبة الزيادة الموسمية على الطلب من الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة القادمة واستعداداً لشهر رمضان المبارك.

أسعار الأعلاف وإستقرارها

من ناحيته وجه علاء فاروق وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات التى تواجه مربى ومنتجى الدواجن والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى لتقديم القروض التمويلية الميسرة لرفع كفاءة العنابر والتوسع فى الطاقات الإنتاجيه لزيادة الإنتاج، وخاصة مع تراجع أسعار الأعلاف وإستقرارها، وإقبال المربيين على التربيه والإنتاج.

كما كلف وزير الزراعة كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعاهد البحثية المتخصصة وكافة قطاعات الوزارة ذات الصلة بتكثيف المتابعات الميدانية على أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وعمل الفحوصات المعملية اللازمة للتأكد من سلامة القطعان ومعدلات أدائها، مع توفير كافة أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى للمربيين والمنتجين وتذليل كافة العقبات التى تواجههم.

كيف تعاملت الدولة مع أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان ؟

من جانبه ، كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل جديدة عن تعامل الدولة مع أسعار البيض والدواجن قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن فتحنا باب استيراد بيض المائدة لضبط الأسعار والسيطرة على السوق، مضيفا أن رصدنا في الأسبوع الماضي تحركا في بعض أسعار بيض المائدة.



وأضاف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال تصريحات تليفزيونية ، أننا فتحنا باب الاستيراد من الخارج لضبط الأسعار والسيطرة على السوق، وسعينا من خلال هذا الإجراء إلى أن يتواءم المنتجون مع الأسعار التي يجب أن تكون عليها هذه السلعة.

وتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم التوسع هذا العام في معارض السلع الغذائية، والحكومة تبذل جهدا كبيرا جدا بفضل توجيهات الرئيس السيسي في معارض أهلا رمضان على مستوى جميع المحافظات.