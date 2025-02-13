رئيس مدينة بور فؤاد يطلق مسابقة أجمل شارع في رمضان

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، عن إنطلاق مسابقة " أجمل شارع في رمضان " لخلق روح من التنافس بين ابناء المدينة لاختيار الشارع الأفضل زينة في الشهر الفضيل تحت رعاية اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي، بأن المسابقة تأتي كمبادرة لتشجيع أبناء المدينة على الاستمرار في تزييّن الشوارع كأحد العادات التي تمتاز بها مدينة بورفؤاد مع قدوم الشهر الفضيل.

وتابع رئيس مدينة بورفؤاد أن الهدف من المسابقة إدخال البهجة على أهالي المدينة خلال شهر رمضان المبارك وتشجيع أبناء المدينة على المشاركة في الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الكريم.

وسيتم اختيار أفضل صورة لزينة رمضان وتكريم الفائزين، فإذا كنت تريد الفوز بالمسابقة، قم بالتقاط صورة واضحة لزينة رمضان فى الشارع الذى تسكن فيه وأرسلها إلينا على رسائل الصفحة " مدينة بورفؤاد" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مع توضيح العنوان بالتفصيل، علماً بأن أخر موعد لتلقي الصور يوم 25 فبراير المقبل.