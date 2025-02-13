قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
إصابات بانفجار قنبلة يدوية في مدينة جرونوبل الفرنسية .. فيديو
هل يجب صيام يوم النصف من شعبان وإحياء ليلته؟ .. دار الإفتاء تجيب
تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون
6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب
أمور تمنع مغفرة الله ليلة النصف من شعبان.. داعية يكشف عنها
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الخميس
بسبب جردل الغسيل.. تطورات مثيرة في مصرع رضيعة أبو النمرس
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس
البلدى تبدأ من 250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس بالأسواق
تجاوز أندي كول.. تاريخ جديد لـ محمد صلاح في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابات بانفجار قنبلة يدوية في مدينة جرونوبل الفرنسية .. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، عن إصابة 10 أشخاص بجروح، منهم 2 حالتهما خطرة، بانفجار قنبلة يدوية في حانة بمدينة جرونوبل (جنوبي شرق فرنسا)، في هجوم استبعدت السلطات في الوقت الراهن أن يكون دافعه إرهابيًّا.

وقال المدعي العام، فرانسوا توريه دي كوسي، خلال تفقده موقع الانفجار، إن "شخصًا دخل وألقى قنبلة يدوية ولم ينبس ببنت شفة، على ما يبدو، ثم لاذ بالفرار".

وأضاف للصحفيين "في هذه المرحلة ليس هناك أي فرضية مرجحة"، لكن "يمكننا استبعاد الهجوم الإرهابي المحض لأنّه لا يوجد ما يسمح لنا بالاعتقاد بأنه مرتبط بالإرهاب".

وأوضح أن الهجوم "قد يكون مرتبطًا بتصفية حسابات، بطريقة أو بأخرى".

ولفت المدعي العام إلى أن المهاجم "كان أيضًا على ما يبدو مسلحًا ببندقية كلاشنيكوف، لكن هذا الأمر لم يتأكد بعد، وليس مؤكدًا أن هذا السلاح تم استخدامه. من الواضح أن الأضرار نجمت عن انفجار القنبلة اليدوية".

فرنسا انفجار جرونوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

رامي ربيعة

رامي ربيعة نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الفتح السعودي

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

قصة سفاح المعمورة

سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟

أرشيفية

بعد خطة ترامب المرفوضة دوليًا.. هذا سعر الدولار الآن

د. علي جمعة

6 أشخاص محرومون من رحمة الله في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهم

ترشيحاتنا

ابراهيم سعيد

بلاش شغل الشو.. إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك

منتخب مصر للسلة

منتخب مصر لكرة السلة يشارك في بطولة قطر الدولية الودية

كرة الطائرة

أون سبورت تنقل مباريات كأس السوبر المصري للطائرة سيدات

بالصور

طريقة عمل صوص الفراولة اللذيذ

طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة

أفضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

اخلط حب الرشاد مع الحليب واكتشف فوائده

حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب

درة تثير الجدل بإطلالة غريبة |شاهد

.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

فيديو

أسما إبراهيم

عملولي سحر وأقرب الناس خانّي.. أسما إبراهيم تكشف أحداث مرعـبة في حياتها

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد