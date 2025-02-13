إصابات بانفجار قنبلة يدوية في مدينة جرونوبل الفرنسية .. فيديو

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، عن إصابة 10 أشخاص بجروح، منهم 2 حالتهما خطرة، بانفجار قنبلة يدوية في حانة بمدينة جرونوبل (جنوبي شرق فرنسا)، في هجوم استبعدت السلطات في الوقت الراهن أن يكون دافعه إرهابيًّا.

وقال المدعي العام، فرانسوا توريه دي كوسي، خلال تفقده موقع الانفجار، إن "شخصًا دخل وألقى قنبلة يدوية ولم ينبس ببنت شفة، على ما يبدو، ثم لاذ بالفرار".

وأضاف للصحفيين "في هذه المرحلة ليس هناك أي فرضية مرجحة"، لكن "يمكننا استبعاد الهجوم الإرهابي المحض لأنّه لا يوجد ما يسمح لنا بالاعتقاد بأنه مرتبط بالإرهاب".

وأوضح أن الهجوم "قد يكون مرتبطًا بتصفية حسابات، بطريقة أو بأخرى".

ولفت المدعي العام إلى أن المهاجم "كان أيضًا على ما يبدو مسلحًا ببندقية كلاشنيكوف، لكن هذا الأمر لم يتأكد بعد، وليس مؤكدًا أن هذا السلاح تم استخدامه. من الواضح أن الأضرار نجمت عن انفجار القنبلة اليدوية".