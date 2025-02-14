زي العربيات.. طريقة تدميس الفول بخطوة سرية

لتدميس الفول مثل العربيات، تحتاج إلى اتباع طريقة النقع والطبخ البطيء للحصول على فول ناعم وطري.. إليك الطريقة بالتفصيل:
المكونات:
- ½ كيلو فول بلدي
- ¼ كوب عدس أصفر (يُضيف لونًا وقوامًا كريميًا)
- ¼ كوب أرز (لزيادة القوام)
- 1 حبة طماطم (مقطعة نصفين)
- 1 جزرة صغيرة (مقطعة نصفين) – اختيارية
- 1 ملعقة صغيرة كركم (للون)
- ماء (حسب الحاجة)
طريقة التحضير:
نقع الفول:
- اغسل الفول جيدًا ثم انقعه في ماء نظيف لمدة 8-12 ساعة، ويفضل تغييره مرة أو مرتين.
تحضير الدماسة:
- في الدماسة (أو حلة ضغط أو حلة عادية)، ضع الفول المنقوع بعد تصفيته.
- أضف العدس، الأرز، الطماطم، الجزرة، والكركم.
- صب ماءً ساخنًا حتى يُغطي الخليط بالكامل بارتفاع حوالي 3-4 سم فوق الفول.
التدميس:
- ضع الدماسة على نار عالية حتى يبدأ الماء بالغليان.
- خفف النار جدًا (أقل درجة ممكنة) وغطِّها جيدًا.
- اتركه يُطهى ببطء لمدة 6-8 ساعات، مع التأكد من إضافة ماء ساخن كلما انخفض مستوى الماء.
التأكد من النضج:
- بعد مرور الوقت، استخدم شوكة لهرس بعض الحبات. إذا كانت طرية تمامًا، فالنتيجة مثالية.
- يمكنك تقليب الفول باستخدام مضرب يدوي للحصول على قوام كريمي مثل العربيات.
نصائح للحصول على أفضل نتيجة:
- كلما كان الطبخ على نار هادئة ولمدة أطول، حصلت على فول ناعم وكريمي.
- يمكن إضافة ملعقة زيت في النهاية لإعطاء لمعة للفول.
- عند التقديم، أضف الملح، الكمون، الليمون، وزيت الزيتون حسب الرغبة.