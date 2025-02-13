سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 13-2-2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 13-2-2025 في أبرز البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الشراء 163.06 جنيه.
سعر البيع: 164.07جنيه.
سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري
سعر الشراء: 162.97 جنيه.
سعر البيع : 164.10 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
سعر الشراء: 161.82 جنيه.
سعر البيع: 164.10 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
سعر الشراء: 163.67 جنيه.
سعر البيع: 164.21 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 160.85 جنيه.
سعر البيع: 164.42 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 157.77 جنيه.
سعر البيع: 164.10 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الشراء: 153.24 جنيه.
سعر البيع: 164.10 جنيه.