سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 13-2-2025

يستعرض “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 13-2-2025 في أبرز البنوك العاملة في مصر.

‎أسعار الدينار الكويتي في البنوك



‎سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

‎سعر الشراء 163.06 جنيه.

سعر البيع: 164.07جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في الأهلي المصري

‎سعر الشراء: 162.97 جنيه.

‎سعر البيع : 164.10 جنيه

‎سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

‎سعر الشراء: 161.82 جنيه.

‎سعر البيع: 164.10 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

‎سعر الشراء: 163.67 جنيه.

‎سعر البيع: 164.21 جنيه.

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سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

‎سعر الشراء: 160.85 جنيه.

‎سعر البيع: 164.42 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 157.77 جنيه.

‎سعر البيع: 164.10 جنيه.

‎سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

‎سعر الشراء: 153.24 جنيه.

‎سعر البيع: 164.10 جنيه.