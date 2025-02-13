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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين يحسم الجدل.. هل دعا بوتين ترامب لحضور احتفالات عيد النصر؟

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن واشنطن ستنفذ كل الاتفاقات بشأن تبادل السجناء والمواطن الروسي سيعود إلى روسيا خلال الأيام المقبلة.

واشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ الكرملين ” الي ان تفاصيل لقاء بوتين وترامب قيد البحث حاليا ، منوها ان دعوة الرئيس بوتين لترامب لزيارة موسكو لا تعني دعوته إلى احتفالات عيد النصر على النازية.

ونبه الكرملين الي ان بوتين وترامب اتفقا على التركيز على عقد لقاء ثنائي وإصدار التعليمات المناسبة للمساعدين ، لافتا الي ان الزعيمان “بوتين وترامب”  إتفقا على أن التسوية في أوكرانيا ممكنة بالوسائل السلمية.

ولفت الكرملين الي ان هناك حاجة إلى تنظيم سريع للقاء بين بوتين وترامب ، مؤكدا ان الزعيمان لديهما ما يتحدثان عنه.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا اتفاقات محددة حتى الآن بشأن زيارة الممثلين الأميركيين إلى روسيا.

وختم الكرملين بيانه قائلا " إدارة بايدن بذلت كل ما في وسعها لضمان استمرار الصراع في أوكرانيا والإدارة الجديدة تسعى إلى تحقيق السلام وموسكو تعرب عن ارتياحها لهذا النهج.

ترامب روسيا بوتين النازية احتفالات عيد النصر

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