الناتو: الحلفاء أكدوا استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لأوكرانيا

أكد الأمين العام للناتو، أن الحلفاء أكدوا استعدادهم لتقديم أشكال الدعم كافة لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وتابع الأمين العام لـ الناتو: “يجب أن تكون أوكرانيا في أفضل وضع ممكن قبل أي مفاوضات، وهناك موقف أوروبي موحد بشأن أوكرانيا”.

وأكمل الأمين العام للناتو: يجب التأكد من أن مفاوضات السلام في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح".

ولفت الأمين العام للناتو: وزير الدفاع الأمريكي جاء برسالة واضحة بالتزام بلاده بأمن الحلف، وأوكرانيا ستشارك في أي محادثات لتحقيق السلام".

وأكمل الأمين العام للناتو:"نحتاج مزيدا من القدرات العسكرية وهو ما يتطلب رفع مستوى الإنفاق".

