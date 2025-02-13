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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس المجلس الأوروبي: لا مفاوضات موثوقة دون أوكرانيا والاتحاد

أوكرانيا والاتحاد الاوروبي
أوكرانيا والاتحاد الاوروبي
هاني حسين

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إنه لن تكون هناك مفاوضات موثوقة وناجحة ولا سلام دائم دون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


وأوضح رئيس المجلس الأوروبي: "السلام في أوكرانيا وأمن أوروبا لا ينفصلان، ولا يمكن للسلام أن يكون مجرد وقف لإطلاق النار".


وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف انه لم يتم التطرق خلال محادثة بوتين وترامب إلى موضوع رفع العقوبات عن روسيا أو تخفيفها ، مشيرا الي انه وخلال محادثات بوتين وترامب لم يتم التطرق إلى موضوع الاعتراف بشبه جزيرة القرم والأقاليم الروسية الجديدة.

وذكر الكرملين علي لسان المتحدث باسمه انه بدء الاستعدادات لتشكيل فريق تفاوضي للحوار مع الولايات المتحدة ، مشددا علي انه  لا اتفاقات لوقف إطلاق النار قبل لقاء بوتين وترامب.

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