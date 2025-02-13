وزير الدفاع الأمريكي: مبادرة ترامب للسلام ليست خيانة لـ أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، إن مبادرة ترامب للسلام ليست خيانة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد الاستمرار بالمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية وأن تتوقف إراقة الدماء.

وأضاف أن حزب الناتو يجب أن يبقى قويا بمزيد من الإنفاق، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بدأ مساعٍ جادة لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا.



جاء ذلك بعد مكالمة هاتفية مطولة بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكد ترامب أنه اتفق مع بوتين على ضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن، معلنًا أنه سيلتقي به في المملكة العربية السعودية لوضع حد لسفك الدماء في هذه الحرب "الكارثية والفظيعة"، حسب تعبيره.

وأضاف: "الرئيسان بوتين وزيلينسكي يريدان السلام، وأنا كذلك. يجب أن نشهد نهاية للحرب، وسيكون من الجيد أن ننهيها بشكل عاجل".

لم تكن هذه المكالمة مجرد حديث دبلوماسي، بل شكلت أول تواصل رسمي بين ترامب وبوتين منذ أكثر من 4 سنوات، ما يشير إلى تحرك جديد قد يكون مؤثرًا في مسار الأزمة الأوكرانية.



