آخر تحديث لسعر أقل جرام ذهب اليوم 14-2-2025

سجل أقل سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدني قيمة نحو 2726 جنيها للبيع و 2743 جنيها للشراء، وذلك في ستهل تعاملات اليوم الجمعة 14-2-2025،

واستقر سعر سعر الذهب في م داخل محلات الصاغة المصرية ودون أي تغيير يذكر في قيمة الجرام الواحد.

سعر الذهب

وقبل اغلاق تعاملات أمس الخميس، زادت تسعيرة المعدن الأصفر ليصعد سعر الجرام الواحد مقدار 20 جنيها بمعظم الأعيرة الذهبية .

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4090 جنيها للبيع و 4115 جنيها للشراء.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4674 جنيها للبيع و 4702 جنيها للشراء

عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3505 جنيها للبيع و 3527 جنيها للشراء

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 32.72 ألف جنيه للبيع و 32.92 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2915 دولار للبيع و 2916 دولار للشراء.

ترقب الاسواق

وسجل سعر الذهب في مصر صعود ملحوظ خلال تداولات اليوم الخميس ليجد الدعم من أسعار الذهب العالمي الذي عاد إلى الصعود من جديد، كما وجد الذهب المحلي المزيد من الدعم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع ملحوظ أمس.

وتترقب الأسواق اليوم لحركة السعر وهل سيخترق هذا المستوى ويستمر في الصعود أم سيشهد تداولات عرضية حول 4100 جنيه للجرام في انتظار تجميع المزيد من الزخم الصاعد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

حتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي وذلك بسبب الدعم الذي يجده من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة.

ولكن نترقب الحركة القادمة من الذهب خاصة أن كل اقتراب من قمته السعرية قد يزيد من فرص الدخول في حركة تصحيح، ولكن حركة السعر ستعتمد بشكل رئيسي على تطورات سعر أونصة الذهب العالمي.