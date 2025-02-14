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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر أغلى جرام ذهب اليوم 14-2-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

وصل أغلي جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكثر قيمة نحو  4674 جنيها للبيع و 4702 جنيها للشراء، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14-2-2025.

وثبت سعر سعر الذهب في م داخل محلات الصاغة المصرية ودون أي تغيير يذكر في قيمة الجرام الواحد.

سعر الذهب 

وقبل اغلاق تعاملات أمس الخميس، زادت تسعيرة المعدن الأصفر ليصعد سعر الجرام الواحد  مقدار 20 جنيها  بمعظم الأعيرة الذهبية .

عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 2726 جنيها للبيع و 2743 جنيها للشراء

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4090 جنيها للبيع و 4115 جنيها للشراء،

عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3505 جنيها للبيع و 3527 جنيها للشراء 

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 32.72 ألف جنيه للبيع و 32.92 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2915 دولار للبيع و 2916 دولار للشراء.

ترقب الاسواق

وسجل سعر الذهب في مصر صعود ملحوظ خلال تداولات اليوم الخميس ليجد الدعم من أسعار الذهب العالمي الذي عاد إلى الصعود من جديد، كما وجد الذهب المحلي المزيد من الدعم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع ملحوظ أمس.

 وتترقب الأسواق اليوم لحركة السعر وهل سيخترق هذا المستوى ويستمر في الصعود أم سيشهد تداولات عرضية حول 4100 جنيه للجرام في انتظار تجميع المزيد من الزخم الصاعد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

حتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي وذلك بسبب الدعم الذي يجده من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مرتفعة.

ولكن نترقب الحركة القادمة من الذهب خاصة أن كل اقتراب من قمته السعرية قد يزيد من فرص الدخول في حركة تصحيح، ولكن حركة السعر ستعتمد بشكل رئيسي على تطورات سعر أونصة الذهب العالمي.

تعاملات الأسواق 

استأنفت أسعار الذهب الارتفاع مرة أخرى، بعد تراجع الأوقية خلال تعاملات أمس، حيث انعكست موجة البيع المكثف إل موجة شاء مكثف، وسط تجاهل الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يناير التي صدرت أمس الأربعاء، كما تجاهلت الأسواق إمكانية تشكيل اتفاق سلام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اللذين تحدثا عبر الهاتف لتحديد الخطوط العريضة لاجتماع قريبًا لوضع الخطوط العريضة لاتفاق سلام. 

أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي زيادة بنسبة 0.5٪، متجاوزًا كل من ارتفاع ديسمبر بنسبة 0.4٪ وتوقعات الإجماع بنسبة 0.3٪. قفز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.4٪ في يناير، وهو ضعف الزيادة في ديسمبر بنسبة 0.2٪ وفوق التقديرات الإجماعية التي توقعت ارتفاعًا بنسبة 0.3٪.

خلال اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، حافظ باول على موقفه أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بأن البنك المركزي سيمضي ببطء وبشكل متعمد في خفض أسعار الفائدة هذا العام، وفي حديثه أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، أكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يرى أي ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة بالنظر إلى القوة الإجمالية للاقتصاد وارتفاع التضخم المستمر فوق هدف 2%.

وتعكس تحركات السوق حقيقة أن المستثمرين يركزون بشدة على ارتفاع التضخم بالإضافة إلى توقعات السياسة النقدية، ما يظهر تعزيز موجة استمرار صعود الذهب حيث يستخدمون الدور التقليدي الطويل الأمد للذهب كتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي. في حين أن شهادة باول وبيانات التضخم الأعلى من المتوقع قد خففت مؤقتًا من موجة الذهب، فإن التعافي السريع للأسعار من أدنى مستوياتها خلال اليوم يشير إلى اهتمام المستثمرين المستمر بالحفاظ على الذهب وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمر والتوترات الجيوسياسية.

في حين تركز الأسواق صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية اليوم الخميس، وصدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غدًا الجمعة.

اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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