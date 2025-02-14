آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 14-2-2025

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، الأهلي الكويتي".

وبدء البنك المركزي المصري في تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة، نظرا لتنفيذ الراحة الأسبوعية للبنوك المصرية.

سعر الدولار

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع بدء تنفيذ الراحة الأسبوعية التي قررها البنك المركزي المصري للبنوك، بعد زيادة سعر الصرف الأجنبي مقدار 36 قرشا في المتوسط.

سعر البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 50.59 جنيها للشراء و 50.69 جنيها للبيع.

ثاني أقل سعر

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.26 جنيها للشراء و 50.36 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري.

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.37 جنيها للشراء و 50.47 جنيها للبيع في بنك التمويل الكويتي.

متوسط السعر

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيها للشراء و 50.69 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، ميد بنك، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار نحو 50.59 جنيها للشراء و 50.69 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

تراجع التضخم

تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية يناير الماضي إلي 1.7% مقارنة بنحو 2.2% بنهاية نفس المدة من العام السابق، ومقارنة بنحو 0.9% في ديسمبر 2024.

تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بشأن معدلات التضخم في مصر، إن التضخم السنوي سجل 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر السابق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم الشهرية لنحو 1.6% بنهاية يناير 2025 ومقارنة بنحو 0.2% في ديسمبر السابق.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 24% في يناير الماضي بعد أن كان 4.1% في ديسمبر من العام السابق.