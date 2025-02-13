إمام مسجد عمرو بن العاص: الله أكرم النبي بليلة النصف من شعبان

قال الدكتور يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، إنّ شعبان شهر التخلية، لأن الله يريد لعباده أن يخلو القلوب من الحقد والحسد والضغينة والكبر وأن يطهروا قلوبهم.



وأضاف عزام، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "لذلك، أكرم الله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بليلة النصف من شعبان، ففي هذه الليلة يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن".

الله تعالى



وتابع: “المشاحن هو الشخص الذي بينه وبين أحد خصومة، وقال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن”.

وأشار إلى أن شعبان هو شهر رفع الأعمال من أوله إلى آخره: "طيب، لما أعمالنا ترفع الآن في هذه الليلة ونحن نقول له يا رب جئناك بذنوب كثيرة نرجو رحمتك وغفرانك، فإن أعمالنا تُرفع على هذه الحالة، ونحن نصلي على النبي، ونملأ المساجد بالدعاء والتبتل إلى الله".