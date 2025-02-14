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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم سعيد لوالد زيزو: ياريت تهدى شوية

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
يمنى عبد الظاهر

تحدث إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن تدخل والد أحمد مصفى زيزو لاعب الزمالك، في تجديد اللاعب أو رحيله عن القلعة البيضاء.


 وقال إبراهيم سعيد، خلال برنامجه على شاشة النهار: "تدخل والد زيزو كتير جدًا هيضر نجله، من ناحية تصريحات وكلام كتير، هتضر ابنك، ودي بقولها بخبرة السنين، ياريت تهدى شوية".


 

وأضاف: "جمهور الزمالك مل من أزمة تجديد زيزو، ياريت والد زيزو يوقف تصريحات شوية، ومتفتكرش لما تلعب بورقة رحيله للأهلي أوالعروض الخارجية، هيكسبك، الناس شايفه المستوى اللي وصل له اللاعب".


 

وتابع: "مجلس الإدارة مش فارق مع معاه تصريحات والد زيزو، لأنه عنده مشاكل كتير، وياريت زيزو يجبر الإدارة إنها تجددله بفضل مستواه وأداءه في الملعب وليس التصريحات".


 

واتم: "موضوع انتقال زيزو لـ الأهلي صعب جدًا، وبقوله دايمًا اقطع الموضوع ده قاعد ولا ماشي عشان تعرف تركز في الملعب، ولو قررالرحيل هيروح أحد الأندية العربية ومش بالمبلغ اللي هو طالبه، عشان ده كتير أوي على مستواه في الفترة الحالية".

الزمالك زيزو والد زيزو الاهلي ابراهيم سعيد

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