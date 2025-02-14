راجعين علشان انتوا اللي قولتوا.. أحمد السقا يشوق الجمهور لـ العتاولة 2

شوق الفنان أحمد السقا، الجمهور للجزء الثاني، من مسلسل "العتاولة"، ويشاركه في بطولته طارق لطفي وباسم سمرة، والمقرر عرضه في رمضان 2025.



وقال أحمد السقا خلال مقطع فيديو نشرته قناة MBC مصر عبر حسابها على "إنستجرام": "إن شاء الله العتاولة راجعين، علشان انتوااللي قولتوا نرجع وانتوا اللي طلبتوا مننا نرجع ولازم نبقى على قدر المسئولية وإن شاء الله نقدم حاجة تمتعكم وتشرفكم وترفع رأسكم ياجمهورنا اللي عملتونا، استنوا في رمضان على MBC مصر".



https://www.instagram.com/reel/DF_4zJshr0H/?igsh=MWc2bnlpa2ZhMWFsNQ==

تدور أحداث "العتاولة 2" في استكمال لقصة الجزء الأول، حيث يواجه الشقيقان خضر ونصار، اللذان دخلا عالم الجريمة والنصب فيبداية المسلسل، تحديات جديدة بعد توبتهما في نهاية الجزء الأول، وبينما كانا يطمحان لبدء حياة جديدة، يظهر لهما عدو جديد يضعهما في مواجهة مع العديد من المخاطر والعقبات، مما يعكس صراعًا داخليًا وخارجيًا يقود الأحداث نحو مزيد من التشويق.









المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، فيفي عبده،ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.