أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الجمعة

تعتبر الخضروات والفاكهة من الأمور الأساسية التي يبحث عنها المواطنون بشكل يومي في حياتهم المعيشية.

ويرصد “صدى البلد” أسعار أبرز الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير.

وفيما يلي أسعار أبرز الخضروات في سوق العبور:

الطماطم

يتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيهات.

البطاطس

كما يتراوح سعر كيلو البطاطس في سوق العبور من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

البصل الأحمر

ويتراوح سعر كيلو البصل الأحمر في سوق العبور من 9 جنيهات إلى 11 جنيه.

الكوسة

ويتراوح سعر كيلو الكوسة في سوق العبور من 5 جنيهات إلى 15 جنيه.

وفيما يلي أسعار أسعار أبرز الفاكهة في سوق العبور

البرتقال البلدي

يترواح سعر كيلو البرتقال البلدي في سوق العبور من 10 جنيهات إلى 20 جنيه.

البرتقال السكري

ويترواح سعر كيلو البرتقال السكري في سوق العبور من 8 جنيهات إلى 11 جنيه.

البرتقال أبو سره

ويترواح سعر كيلو البرتقال أبو سره في سوق العبور من 13 جنيه إلى 17 جنيه.

اليوسفي

ويتراوح سعر كيلو اليوسفي في سوق العبور من 10 جنيهات إلى 20 جنيه.

الليمون البلدي

ويتراوح سعر كيلو الليمون البلدي في سوق العبور من 33 جنيه إلى 43 جنيه.