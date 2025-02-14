دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز أطفيح بالجيزة اليوم

أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه، اليوم الجمعة 14 فبراير 2025، ، لمدة 8 ساعات عن مركز أطفيح بالكامل، باستثناء جزيرة الكريمات والحجارة وكفر الشيخ سعد.



يبدأ قطع المياه اليوم الجمعة من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 6 صباح يوم السبت 15 فبراير 2025، وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يأتي بسبب وجود تسريب مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 800 مم الخرساني الخارج من محطة مياه أطفيح، والذي يتطلب إجراء أعمال إصلاح وصيانة عاجلة.



ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالالتزام بالتوقيتات المعلنة وسرعة إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح لضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.



ومن جانبها ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125.