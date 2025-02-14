أوقاف مطروح تفتتح مسجدين بإدارة الحمام استعدادا لشهر رمضان

افتتح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح مسجدي فجر الإسلام بالحمام بالعزبة الغربيةومسجد فجر الإسلام.

وأدى وكيل وزارة أوقاف مطروح، خطبة الجمعة بمسجد فجر الإسلام حول موضوع ( تحويل القبلة دروس وعبر ).

وأكد خلال الخطبة، أن تحويل القبلة يظهر شخصية الأمة ومكانتها ومنزلتها ويدعو للحفاظ على ثوابتها ويظهر مكانة مقدساتها وارتباطها الوثيق كما أنه يظهر مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي بلغ ذروة سنام الأخلاق والذي منعه الأدب أن يسأل ربه فجال ببصره نحو السماء ولعظيم مكانته وشفوفية مرتبته يتنزل القرآن قَدْ نَرَى " تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا "

كما أكد على أهمية جبر الخواطر والأخذ بيد الناس وفك كربهم والاستماع لحوائجهم، مضيفا أن الله سبحانه يجبر خاطر من جبر بخاطر خلق الله وقد جبر الله سبحانه وتعالى بخاطر نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلولينك قبلة ترضاها ).

كما تناول الحديث حول خطر الشائعات مؤكداً أن الإسلام أمر بالتثبت من الأخبار وحذر من صنع الأعداء وشائعاتهم وقال سبحانه ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ).

وتابع بحسب الشائعات من مات قبل تحويل القبلة حبط عمله حتى رد الله على كذبهم ( وما كان الله ليضيع إيمانكم) ودعا فضيلته للتمسك بثوابت الأمة وجمع الكلمة ووحدة الصف والوقوف معا كالبنيان المرصوص لحماية الأمة ومقدراتها.

كما نبه للدرس العظيم من حادثة تحويل القبلة وهو عدم مجاراة السفهاء وأبلغ رد عليه هو التسابق في الخيرات والبناء والتنمية.

ويذكر أن مسجد فجر الإسلام تبلغ مساحته ٣٠٠ متر وملحق به مصلى سيدات ومكتب لتحفيظ القران الكريم بتكلفة اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه.

كما افتتح مسجد بر الوالدين بقرية السلام بالحمام وتبلغ مساحة ١٨٠ مترا بملحقاته بتكلفة تقدر بمليون وخمسمائة ألف جنيه.