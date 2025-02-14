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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحجر الزراعى: نسعى لفتح السوق الصيني أمام الفراولة والنباتات الطبية

الحجر الزراعي المصري
الحجر الزراعي المصري
شيماء مجدي

اصطحب اليوم الجمعة مسؤولي وحدة الصحة النباتية وممثل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وفد هيئة الجمارك الصينية الذي يزور مصر حالياً للاطلاع علي نظم الرقابة والفحص الحجري بالمزارع ومحطات التعبئة بمحافظة البحيرة منطقتي بدر والنوبارية ، وذلك في إطار تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت إشراف الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.

وقام الوفد بزيارة محطة ومزرعة فراولة و محطة و مزرعة موالح وأشادوا بالجهد المبذول ومنظومة التكويد والتتبع و نظام الصحة النباتية المصري المتبع للتصدير الي الصين .

وأوضح رئيس الوفد الصيني أنه قد شاهد مستوي مرتفع من الجودة بالحاصلات المصرية و أشار سيادته الي تنافسية المنتج المصري بالإضافة إلي مزايا عديدة قد تجذب المستهلكين الصينيين للحصول علي المزيد من المنتجات المصرية .

ويسعي الحجر الزراعي المصري حالياً الي فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة والنباتات الطبية والعطرية وعدة منتجات أخري .

الفراولة الحجر الزراعي المصري الحجر الزراعي والنباتات الطبية والعطري ومزرعة فراولة

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