قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوتيوبر العالمي مستر بيست يكشف سر نجاح محتواه| تفاصيل
حزب الوعي: مشاركة مصر بقمة الاتحاد الإفريقي تعكس التزامها بدعم التنمية وأمن القارة
وقفة احتجاجية في النصيرات لرفض خطة التهجير ودعم إعادة إعمار غزة
وزير الخارجية: مصر تعد تصورا شاملا لإعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
قرار حكومي بزيادة 1000 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع الخاص
مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن
سأتزوج من الحور العين.. وفاة شاب بشكل مفاجئ تثير الحزن في المنوفية
تبقى لصاحبها بعد موته.. خطيب المسجد الحرام: احرص على 10 أعمال بحياتك
مفتي الجمهورية: الغزو الفكري للصهاينة يستهدف التقليل من مكانة المسجد الأقصى
هل يجوز قضاء ما فات من صيام رمضان الماضي بعد دخول النصف الثاني من شعبان؟.. المفتي يجيب
ادعوله بالرحمة .. وفاة شقيق المنتج أحمد السبكي
إسرائيل ترد على المقترح الفرنسي بشأن الانسحاب من جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الدرديري يوجه رسالة لـ جوزيه بيسيرو بعد تولي قيادة الزمالك

جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
يمنى عبد الظاهر

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة ل جوزية تولي جوزية بيسيرو بعد تولي  قيادة الفريق  الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب :"كل الدعم والثقه وعارفين إنك هتفرحنا وهتجيب الدوري والكونفدرالية إن شاء الله ".

يقود البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الأبيض مساء اليومالجمعة على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاون بيسيرو في التدريبات الجماعية جهازه الذي يضم، نونو بيرسوما مساعد المدرب، وأيمن عبد العزيز مدربًا، ونونوكارباتو مدربًا لحراس المرمى، ومايكل موريرا مدربًا للأحمال على أن يصل فيتور بيسيرو محلل الأداء إلى القاهرة مساءاليوم للانضمام للجهاز المعاون.

جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.
 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك الدرديري جوزيه بيسيرو تولي قيادة الزمالك مواجهة بتروحيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

الرئيس السيسي

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

مواعيد المدارس في رمضان 2025

مواعيد المدارس في رمضان 2025 .. تفاصيل رسمية الآن

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

الزمالك

ظهور جديد.. جراحة الرباط الصليبي تغييب هذا اللاعب عن الزمالك| ما القصة؟

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها

صورة تعبيرية

بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟

ترشيحاتنا

ذكرى وفاة النقشبندي

في ذكرى وفاة النقشبندي.. صوت ابتهالات رمضان وقصته مع السادات وتعاونه مع بليغ حمدي

مفتي الجمهورية

هل يمكن أن تحل الدساتير الوضعية محل الدين؟ المفتي يجيب

مفتي الجمهورية

المفتي يعلق على الادعاء بعدم الحاجة إلى الدين والاكتفاء بالمشتركات الإنسانية

بالصور

مخاطره كبيرة .. احذروا تناول هذا الجزء من الفاكهة

مخاطر تناول الفاكهه التي بها عفن
مخاطر تناول الفاكهه التي بها عفن
مخاطر تناول الفاكهه التي بها عفن

علامات الإصابة بسرطان الكبد.. إصفرار العين والجلد وانتفاخ البطن

أعراض سرطان الكبد
أعراض سرطان الكبد
أعراض سرطان الكبد

غني بالكالسيوم.. طريقة تحضير السحلب بمذاق لا يقاوم

السحلب
السحلب
السحلب

قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة الطعمية وتخزينها في الفريزر

عجينة الطعمية
عجينة الطعمية
عجينة الطعمية

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم عن ارتباطها: اختياراتي مدمرة حياتي

مصطفي جاد وأحمد حلمي

“شهادة حق.. مصطفى جاد يكشف حقيقة فيديو أحمد حلمي”

تحذير لثلاث اندية بسبب المقامرة

هل بينهم منافس ليفربول؟ .. تحذير لثلاثة أندية إنجليزية بسبب المراهنات

انجي مراد

مكنش عندها فيرس.. ابنة خال الفنانة الراحلة انجي مراد تكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد