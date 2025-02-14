عمرو الدرديري يوجه رسالة لـ جوزيه بيسيرو بعد تولي قيادة الزمالك

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة ل جوزية تولي جوزية بيسيرو بعد تولي قيادة الفريق الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب :"كل الدعم والثقه وعارفين إنك هتفرحنا وهتجيب الدوري والكونفدرالية إن شاء الله ".

يقود البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الأبيض مساء اليومالجمعة على ملعب النادي؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاون بيسيرو في التدريبات الجماعية جهازه الذي يضم، نونو بيرسوما مساعد المدرب، وأيمن عبد العزيز مدربًا، ونونوكارباتو مدربًا لحراس المرمى، ومايكل موريرا مدربًا للأحمال على أن يصل فيتور بيسيرو محلل الأداء إلى القاهرة مساءاليوم للانضمام للجهاز المعاون.

جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسم ونصف.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.