بعد تولي بيسيرو.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا على جماهير الزمالك

وجة الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجمهور الزمالك بعد تولي المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

و كتب مهيب:كمشجع زملكاوي..هل تتوقع نجاح جوزيه بيسيرو مع الفريق؟

وتحدث المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال بيسيرو في حواره عبر قناة الزمالك : "تواجدي مع فريق عظيم مثل الزمالك تحد كبير، ولدي خطة سأعمل عليها، وجئت إلى مصر للعمل مع اللاعبين والفوز بجميع البطولات .



وواصل:" الزمالك لديه كتيبة من اللاعبين وهم الأفضل في أفريقيا، وتواجدي لتطوير وتحسين أداء اللاعبين، وهدفي إسعاد الجمهور.

وأشار:" الزمالك يمتلك جمهور مهووس بالفوز إنه جمهور عظيم، وأريد منهم الدعم والوقوف مع الفريق.

وأضاف:" الجمهور يغضب من اللاعبين في الخسارة وهذا شئ طبيعي، وهدفي تحقيق نتائج إيجابية.

وقال:" نادي الزمالك يلعب مثل الأندية الأوروبية ولا يوجد مقارنة بينه وبين أي نادي، فهو فريق بطولات.

وتابع:" أفضل أن اتحدث عن الفريق كمجموعة، والخطة أن أبدأ في المرحلة الحالية للفوز في جميع المباريات، واعداد الفريق بشكل جيد.

وأضاف:" علينا الاستعداد بشكل جيد وتحقيق الفوز على بتروجيت رغم أنني ليس لدي الوقت الكافي.