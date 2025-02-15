استشرت عبد الله السعيد.. ميدو يكشف كواليس تعيين بيسيرو مدربا للزمالك

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وعضو اللجنة الفنية فى النادى عن كواليس رحيل السويسري جروس المدير الفنى السابق للفريق و تعيين بيسيرو مدربا للزمالك.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورت» مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد: اجتمعت مع 7 مدربين قبل تعاقد التعاقد مع البرتغالى بيسيرو عبر الزوم، وقمت بأخذ استشارة عبد الله السعيد، والمدرب سعيد بتواجد الثنائى عبد الله السعيد وأحمد حمدى».

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت في الدوري

يواجه الزمالك في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره بتروجت، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 4 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.