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بمبلغ ضخم.. "أوبن إيه.آي" ترفض عرضاً من ماسك لشراء الشركة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمبلغ ضخم.. "أوبن إيه.آي" ترفض عرضاً من ماسك لشراء الشركة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

رفضت المؤسسة غير الربحية التي تسيطر على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أوبن آيه.آي"، الجمعة، عرضاً بقيمة 97.4 مليار دولار من كونسورتيوم بقيادة الملياردير إيلون ماسك لشراء الشركة.

وقالت مالكة منصة "تشات جي.بي.تي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إن الشركة الناشئة ليست للبيع، بحسب ما أوردته "رويترز".

والعرض المرفوض هو أحدث محاولة من جانب ماسك لمنع الشركة الناشئة التي شارك في تأسيسها مع الرئيس التنفيذي سام ألتمان - لكنه تركها في وقت لاحق - من التحول إلى شركة تهدف للربح، إذ تتطلع إلى تأمين المزيد من رأس المال والبقاء في المقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال بريت تايلور، رئيس مجلس الإدارة: "إن شركة (أوبن. إيه.آي) ليست للبيع، رفض مجلس الإدارة بالإجماع أحدث محاولة للسيد ماسك لتعطيل منافسيه".

وأضاف: "إن أي إعادة تنظيم محتملة لشركة (أوبن إيه.آي) من شأنها أن تعزز مؤسستنا غير الربحية ومهمتها لضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي العام".

ويوجد خلاف بين ألتمان وماسك منذ سنوات. وبعد رحيل الأخير في عام 2019، أنشأت (أوبن.إيه.آي) فرعاً ربحياً استقطب مليارات الدولارات من التمويل.

وأثار ذلك مزاعم من جانب ماسك بأن الشركة الناشئة انتهكت مهمتها الأصلية من خلال وضع الربح قبل الصالح العام الأكبر.

ماسك إيلون ماسك أوبن إيهآي

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