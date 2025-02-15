قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار العالم| الأردن: خطة عربية لإعادة إعمار غزة.. وإيران ترد على منع هبوط طائرتها في بيروت
ميدو يكشف كواليس نارية بشأن فسخ عقد ميشالاك مع الزمالك
حاتم ذو الفقار.. تزوج 3 مرات وعاش حياة مأساوية إنتهت بالموت وحيدًا
لماذا نهى النبي عن الصيام بعد نصف شعبان؟.. أسباب لا تعرفها
مواعيد جميع القطارات على خطوط الوجه القبلي 2025
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام.. وعلاقته بالصعوبات والمشكلات الشخصية
إحنا بتوع التعمير..عمرو أديب: معدات إعمار غزة تدخل الأحد المقبل
لينك الاستعلام عن مخالفات المرور على الانترنت 2025
زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا
زراعة الأسنان والشعر الأبرز.. مصر مركز إقليمي واعد في السياحة العلاجية
زيلينسكي: فرصة أوكرانيا للصمود ستكون ضئيلة بدون دعم أمريكي
إبراهيم سعيد ساخرًا: فجأة البرد راح وشيكابالا رجع التمرين بمجرد ما جروس مشي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتهم الصحافة الأمريكية بمحاولة إيقاعه في مواجهة مع ماسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام الأمريكية بمحاولة إيقاعه في مواجهة مع رجل الأعمال ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك وخلق الخلافات بينهما.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، نُشرت مقتطفات منها يوم الجمعة: "أرى هذا النشاط الإعلامي طوال الوقت.. اتصل بي إيلون وقال: كما تعلم، إنهم يحاولون خلق الخلافات بيننا فقلت له، بالتأكيد".

وأشار ترامب إلى أن الصحافة حاولت في كثير من الأحيان تقديم تقاريرها التي تتحدث عن تنازل ترامب عن قيادة البلاد لصالح ماسك على أنها "أخبار عاجلة"، كما وصفت ماسك بالرئيس في مقالاتها. وقال ترامب عن محاولات الصحفيين تدمير علاقته بماسك: "إنهم يقومون بذلك بشكل سيئ للغاية.. كنت أعتقد أنهم مُجيدون في ذلك، لكنهم سيئون حقا".

كما أعرب ترامب عن ثقته في أن المواطنين الأمريكيين يدركون الغرض الحقيقي الذي تسعى إليه وسائل الإعلام التي تنشر مثل هذه المواد.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق أن ماسك أطلق عليه لقب "رئيس الظل" للولايات المتحدة بعد تدخله في عملية إقرار مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية.

بدورها، لفتت شبكة "بي بي سي" الانتباه إلى أن المحيطين بترامب بدأوا بالفعل يشعرون بالضجر من تأثير ماسك ووجوده المستمر إلى جانب ترامب.

ووفقا لمصدر في شبكة "إن بي سي"، تصرف ماسك كرئيس مشارك للولايات المتحدة، وعمل بنشاط على الترويج لرؤيته لولاية ترامب الثانية.

وكشف استطلاع رأي أجرته مجلة "إيكونوميست" ومؤسسة "يوغوف" أن حوالي نصف الأمريكيين لا يريدون أن يكون لماسك أي تأثير في إدارة ترامب.

وكان ترامب قد نفى مزاعم "تنازله عن مقاليد الرئاسة لإيلون ماسك لأنه لم يولد في أمريكا"، وأكد أن الأخير موظف خاص بصلاحيات محدودة ولا ولن يستطيع فعل أي شيء دون موافقة إدارته، التي تمنحه الموافقة حيثما يكون ذلك مناسبا وحيثما لا يكون مناسبا، لا تفعل ذلك.

من جانبه، أعلن ماسك، أنه يحب الرئيس ترامب بقدر ما "يستطيع رجل طبيعي الميول الجنسية أن يحب رجلا آخر". واعتبر الملياردير الأمريكي أن ترامب هو "أعظم رئيس في التاريخ".

يذكر أن ترامب عيّن ماسك رئيسا لإدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية. وبعد تنصيب الرئيس الأمريكي مباشرة في 20 يناير الماضي، بدأت الوزارة عملية تدقيق واسعة النطاق لنفقات الميزانية الأميركية.

وفي المجمل، يتوقع ماسك خفض الإنفاق الحكومي للبلاد بمقدار 2 تريليون دولار. وباقتراح من ماسك، تم تعليق أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل إعادة تنظيمها بشكل أفضل.

ترامب ماسك إيلون ماسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. 5 هدايا من الحكومة للمواطنين في رمضان

زيادة المرتبات وتنفيذ الحزمة الاجتماعية أبرزها.. هدايا الحكومة للمواطنين في رمضان

الخطيب وزوجته

بكاء زوجة محمود الخطيب في حفل استاد الأهلي .. صور

استاد الاهلي

شعار الزمالك يظهر في تصميم ستاد الأهلي الجديد .. صور

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

طقس معتدل

الأرصاد: الأسبوع القادم سنشهد فصول السنة الأربعة|تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تكشف توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

الخطيب

مفاجأة مدوية.. الخطيب يعلن ابتعاده عن الأهلي| تفاصبل

البنك المركزي

قرار مهم ينتظر البنوك الأسبوع المقبل .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان |انطلاق مشروع القوافل التعليمية.. وعقد الندوة التثقيفية للشباب

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: المشاركة في ملتقى قادة اتحادات طلاب الجامعات.. واستقرار الأسعار في الأسواق

صورة أرشيفية

24 ساعة من الدراما في سوهاج.. محاولات انتحـ ار وطلقات نارية ومشاجرات دامية

بالصور

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام.. وعلاقته بالصعوبات والمشكلات الشخصية

تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام
تفسير حلم رؤية الصراصير في المنام

ظاهرة غريبة ورائحة كريهة تهدد ولاية فلوريدا بأمراض خطيرة.. ما السبب؟

تحذيرات صحية وتزايد المخاوف: ظاهرة غريبة ورائحة كريهة تهدد ولاية فلوريدا بأمراض خطيرة
تحذيرات صحية وتزايد المخاوف: ظاهرة غريبة ورائحة كريهة تهدد ولاية فلوريدا بأمراض خطيرة
تحذيرات صحية وتزايد المخاوف: ظاهرة غريبة ورائحة كريهة تهدد ولاية فلوريدا بأمراض خطيرة

قبل رمضان.. أفضل المكسرات لخفض الكوليسترول الضار وتعزيز صحة الدماغ

المكسرات
المكسرات
المكسرات

أميرة سليم تبهر جمهورها في حفل عيد الحب على خشبة الأوبرا

أميرة سليم
أميرة سليم
أميرة سليم

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025| تيمة الانتقام تسيطر على حكيم باشا وإش إش وفهد البطل

ميرنا وليد

ما علاقة شريهان؟ .. ميرنا وليد‫ تكشف سرا عن فيلم الراعي والنساء وقرار سعاد حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد