يقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، السبت 15 -2 -2025، ضمن نشرته الخدمية.

‎أسعار الأسماك اليوم وفقًا لسوق العبور

‎تراوح سعر السمك البلطي بين 67 و و 71 جنيها للكيلو

‎سعر قشر البياض بين 150 و 270 جنيها للكيلو.

‎فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.

‎والسمك المكرونة خليجي تراوح بين 80 و 110 جنيها للكيلو.

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أما سعر السمك عن المكرونة السويسي فتراوح بين 100 و 140 جنيهات للكيلو.

‎وبلغ سعر السمك الموسى من 200 إلى 340 جنيها للكيلو.

‎وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 180 و 320 جنيها للكيلو.

‎أما البربون 2 فتراوح بين 110 و170 جنيهًا



