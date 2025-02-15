يقدم موقع “صدى البلد” متوسط أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم، السبت 15 -2 -2025، ضمن نشرته الخدمية.
أسعار الأسماك اليوم وفقًا لسوق العبور
تراوح سعر السمك البلطي بين 67 و و 71 جنيها للكيلو
سعر قشر البياض بين 150 و 270 جنيها للكيلو.
فيما تراوح سعر السمك القراميط بين 30 و70 جنيها للكيلو.
والسمك المكرونة خليجي تراوح بين 80 و 110 جنيها للكيلو.
أما سعر السمك عن المكرونة السويسي فتراوح بين 100 و 140 جنيهات للكيلو.
وبلغ سعر السمك الموسى من 200 إلى 340 جنيها للكيلو.
وتراوح سعر السمك البربورن 1 بين 180 و 320 جنيها للكيلو.
أما البربون 2 فتراوح بين 110 و170 جنيهًا