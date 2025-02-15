عنبة: حفل الأهلي التاريخي في معبد حتشبسوت دعاية سياحية رائعة لمصر

أكد محمد منار عنبة، رئيس شركة الأهلي للخدمات الرياضية، وزير الطيران المدني الأسبق، أن الحفل التاريخي للنادي الأهلي في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر يعد حدثًا مهمًّا للغاية، لأنه يجذب أنظار العالم كافة نحو مصر، نظرًا لإقامته في مكان تاريخي بحضور نسخة كأس العالم للأندية وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مما يعزز من الدعاية السياحية لمصر.

وقال عنبة إن الأهلي يُعود جماهيره دائمًا على تقديم كل ما هو جديد في كل احتفالية كبرى يقيمها، وأن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نفّذ الوعود التي قطعها على نفسه منذ توليه مهام قيادة النادي في الفترة الانتخابية الثانية، وحقق كذلك الكثير من الإنجازات.

وتابع قائلًا إنه يتطلع إلى مشاهدة الأهلي وهو يشارك في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل، وخوض المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي.