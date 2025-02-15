المسلماني: عرض تصميم استاد الأهلي في معبد حتشبسوت حدث مبهر

أبدى أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سعادته البالغة بمشاهدة تصميم استاد النادي الأهلي الجديد، الذي خرج للنور في الحفل التاريخي الذي أقامه النادي في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، مؤكدًا أن عرض تصميم الملعب في هذا المكان التاريخي وفي حضور نسخة كأس العالم للأندية يعد شيئًا مبهرًا للغاية.

ووجه المسلماني التهنئة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء المجلس، وجماهير النادي على هذا الحفل المبهر والإنجاز الكبير، وتحقيق الحلم الذي انتظره الجميع بإنشاء استاد الأهلي.

وأكد المسلماني أن تواجد نسخة كأس العالم للأندية والكشف عن تصميم استاد الأهلي الجديد في حفل واحد كان شيئًا في غاية الروعة، وأسعد جميع الحضور، متمنيًا أن يصبح الحلم حقيقة ويرى الجميع استاد الأهلي على أرض الواقع.