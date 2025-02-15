حسن مصطفى: احتفالية الأهلي تاريخية.. والاستاد إنجاز يستحق الفخر

الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وجه التهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره على احتفالية استاد الأهلي والبدء في مرحلة التشييد.

وأشار الدكتور حسن مصطفى إلى أنه إنجاز يستحق الفخر، ويسعد به كل أهلاوي، وكل من شارك في هذا الصرح ببصمة أو دعم بكل الطرق التي ساعدت أن يمتلك النادي الأهلي الاستاد الخاص به.

وشدد على أهمية الاحتفالية والمكان الذي احتضن فاعلياتها، واستقبال نسخة كأس العالم للأندية في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، وهي احتفالية أتاحت للجميع رؤية مصر وتاريخها القديم في أبهى صورها.