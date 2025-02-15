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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"لا هجرة إلا للقدس".. لماذا قررت المقاومة تسليم الأسرى من منزل السنوار؟

تأمين عمليات تسليم الاسرى
تأمين عمليات تسليم الاسرى
محمد على

قررت حركة المقاومة الفلسطينية حماس ، تسليم الأسرى الثلاثة على مقربة من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، الذي استشهد في المعارك يحيى السنوار في خانيونس، وفق ما ذكرت شبكة قدس الفلسطينية.

وبدأت الاستعدادات لعملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين ، وذلك ضمن عملية التبادل السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وانتشر عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة (حماس) ، وعناصر سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد  في منطقة خان يونس، حيث تم إعداد منصة لإتمام عملية تسليم الأسرى إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت مصادر صحفية ، إلى أن تسليم أسرى الاحتلال عبر مركبة استولت عليها كتائب القسام يوم السابع من أكتوبر.

ورفعت فصائل المقاومة على على منصة الإفراج عن أسرى الاحتلال في خانيونس لافتات جاء فيها: "لا هجرة إلا للقدس"، و"نحن الطوفان يا قدس فاشهدي"، و"عبرنا مثل خيط الشمس".

كما رفعت كتائب القسام صور عدد من قادتها الذين استشهدوا خلال الحرب على منصة الإفراج عن أسرى الاحتلال، وهم: قائد هيئة أركان القسام الشهيد محمد الضيف، وقائد لواء خانيونس الشهيد رافع سلامة، ونائب ركن الاستخبارات بالقسام الشهيد شادي بارود.

وتضمنت اللافتة أيضًا، قائد الكتيبة الغربية للواء خانيونس، الشهيد تيسير المباشر، وهي الكتيبة التي اقتحمت موقع "ريعيم" في السابع من أكتوبر، وقائد كتيبة الملفات، الشهيد مدحت المباشر، وأحد مؤسسي دائرة التصنيع العسكري بالقسام، الشهيد محمد رضوان، والأسير المحرر بصفقة وفاء الأحرار الشهيد مصطفى الأسطل، ومسؤول سلاح الطيران المسير بالقسام، الشهيد سامر أبو دقة.


وعلق مراسل إذاعة جيش الاحتلال على مشاهد الاستعداد: حماس بدأت بالفعل الاستعدادات لإطلاق سراح الأسرى وأقامت منصة هناك مع لافتات وجهت خلالها رسائل جاء فيها:  "لا هجرة إلا إلى القدس"، وهو رد حماس على خطة ترامب، و"يا قدس نحن جنودك"، وهدف حماس هو كتابة رسالة تنادي بالقدس.

وأضاف المراسل الإسرائيلي: في أسفل المنصة، وضعت حماس لافتة تذكرهم بأحداث 7 أكتوبر تقول: "لقد مررنا مثل خيط من أشعة الشمس"، مع صور الكيبوتسات الموجودة في الغلاف والتي تضررت في الهجوم حين اقتحمها عناصر حماس.

في الأثناء، نشرت سرايا القدس مشاهد للأسير الإسرائيلي "ألكسندر توربانوف" لحظة تسلمه قرار الإفراج عنه.


وسبق أن أعلنت حركة حماس أسماء 3 أسرى إسرائيليين تعتزم الإفراج عنهم السبت، مشيرة إلى أن إسرائيل تعتزم الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج غدا السبت عن الأسرى الصهاينة ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".

وكانت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أعلنت -في وقت سابق اليوم الجمعة- أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

حماس الاحتلال المقاومة السنوار

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