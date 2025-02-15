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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يستضيف نيوكاسل في بروفة قوية استعدادا لريال مدريد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسراء أشرف

يستضيف مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، بطل الدوري في آخر أربعة مواسم، فريق نيوكاسل في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويتساوى الفريقان في رصيد 41 نقطة، حيث يحتل سيتي المركز الخامس بفارق الأهداف عن نيوكاسل الذي يأتي في المركز السادس.

ومن المتوقع أن يمنح المدرب بيب جوارديولا بعض من لاعبيه الأساسيين راحة أمام نيوكاسل استعداداً لمباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، المقررة الأربعاء المقبل في مدريد.

ويتعين على سيتي الفوز بفارق هدفين لتفادي الخروج المبكر من البطولة القارية بعد خسارته 3-2 في مباراة الذهاب على ملعبه.

أما نيوكاسل، الذي وصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم، فيسعى للاستفادة من الحالة المتذبذبة لمانشستر سيتي لتحقيق الفوز، مما قد يمنحه فرصة التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل ريال مدريد مانشستر سيتي عمر مرموش دوري أبطال أوروبا السيتي

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