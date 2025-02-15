القبض على مزور محررات رسمية في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالسويس تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص “ له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين .