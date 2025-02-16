للنساء فوق الـ50.. 3 نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية

إذا كنت تمارس نشاطًا بدنيًا قبل سن الخمسين، فهذا أمر جيد، ولكن إذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام، فلا يزال الوقت مناسبًا للبدء.

قد يساعد النشاط البدني في تهدئة بعض أعراض انقطاع الطمث - الهبات الساخنة وآلام المفاصل ومشاكل النوم، كما تعمل التمارين الرياضية على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وهشاشة العظام، بالإضافة إلى ذلك، تساعد التمارين الرياضية في التحكم في الوزن وتذيب دهون البطن. إن تأثيرات التمارين الرياضية قوية لدرجة أنها تؤثر على كل نظام فسيولوجي في الجسم للأفضل.

الحفاظ على لياقتك البدنية مع تقدمك في السن

وترتبط العديد من صعوبات الشيخوخة بأسلوب حياة غير نشط، وبينما قد يكون عمرك الزمني 55 عامًا، فقد يكون عمرك البيولوجي 35 عامًا - إذا كنت تتبع برنامجًا ثابتًا للتمارين الرياضية ، قبل أن تبدأ، استشر طبيبك، خاصة إذا كان لديك أي من عوامل الخطر لأمراض القلب (التدخين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو مرض السكري ، أو التاريخ العائلي). ثم ابدأ في الحركة.

يجب أن يتضمن برنامج اللياقة البدنية الكامل ما يلي:

التمارين الهوائية

المشي والركض والسباحة والرقص من التمارين الجيدة التي يمكنك تجربتها، تعمل التمارين الهوائية على تحريك العضلات الكبيرة في جسمك، مما يفيد نظامك القلبي الوعائي ووزنك، اعمل على زيادة مدة التمارين إلى 20 دقيقة أو أكثر في كل جلسة، 3 أو 4 أيام في الأسبوع.

تمارين القوة

إن رفع الأثقال باليد يحسن قوتك ووضعية جسمك، ويحافظ على قوة العظام، ويقلل من خطر إصابة أسفل الظهر، ويساعدك أيضًا على شد عضلاتك، ابدأ بوزن يد يمكنك التعامل معه بشكل مريح لمدة ثماني مرات، أضف المزيد من التكرارات تدريجيًا حتى تتمكن من إكمال 12 مرة.

التمدد

تساعد تمارين التمدد في الحفاظ على المرونة ونطاق الحركة في المفاصل، كما أنها تقلل من خطر الإصابة وآلام العضلات، تعد اليوجا والبيلاتس من أشكال تمارين التمدد الجيدة ؛ فهي تبني قوة الجسم الأساسية وتزيد من الاستقرار.

المصدر webmd