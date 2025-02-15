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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الأسبوع الـ29 من الخطة التدريبية للمحليات بـ 4 دورات غدا

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تواصل عبر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي 2024/2025، بالتعاون مع باقي الشركاء المحليين والدوليين تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، لدعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بإسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية، وإعداد كوادر محلية قادرة على تلبية حاجات العمل.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي 29 للخطة التدريبية للمحليات غدًا الأحد، حيث يشهد تنظيم 4 برامج تدريبية يستفيد منها 386 متدرب وهى برامج " التنسيق الحضاري ودورة في التخطيط العمرانى والهوية المصرية وروح المعاصره"  للسادة مديري إدارات التنسيق الحضاري والتخطيط العمراني والإدارة الهندسيّة وإدارة المشروعات، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبرنامج تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال المراسم والبروتوكول والإتيكيت للعاملين بإدارة العلاقات العامة والإعلام والتعاون الدولى، وورشة عمل" التعريف بالكود المصرى لتصميم المباني الخارجية لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة "للمهندسين بالإدارات الهندسية بالمحافظات، إضافة إلى الأسبوع الثانى والأخير لبرنامج " التصميم الجرافيكي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج".

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية بذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم وتوجيهاته المستمرة للحكومة لتقديم كل الدعم والمساندة لهم، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات فى هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة والمحافظات للتوسع فى تمكينهم وتقديم المساعدة لهم فى حياتهم اليومية، مؤكدة أهمية ورشة عمل" التعريف بالكود المصرى لتصميم المباني الخارجية لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة "للمهندسين بالإدارات الهندسية بالمحافظات التي ينظمها مركز سقارة في أسبوعه الـ29 ويستفيد منها 300 متدرب والتى تهدف إلى التوسع فى سبل التيسير والإتاحة لذوى الإحتياجات الخاصة فى مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب و التطوير و التحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة، أن المركز مستمر في تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات، وعقد ورش عمل لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم، موضحا أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

وأشار مساعد الوزيرة إلى أن الإجراءات التي وضعها مركز سقارة لتنفيذ خطته التدريبية الحالية  أسهمت في تأهيل العاملين بالوزارة وتدريبهم بشكل يتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة مهاراتهم في تعزيز التحول الرقمي، وميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة.

الدورات التدريبية التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة

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