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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية السوداني يزور إيران لدفع العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد
وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد
القسم الخارجي

يبدأ وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد الشريف، الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران بدعوة من وزير خارجية إيران عباس عراقجي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن عبدالعزيز حسن صالح سفير السودان لدى إيران قوله إن وزير الخارجية السوداني سيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين لاطلاع الحكومة الإيرانية بالتطورات في السودان وبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الزيارة عقد لجنة التشاور السياسي اجتماعها الأول بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يونيو 2024 وسيبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ثنائيا وعالميا.

ووفق السفير السوداني، سيوقع الطرفان على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء لجنة التشاور السياسي التي تهدف إلى التنسيق والتفاهم في مختلف الموضوعات عبر آليات العمل الدبلوماسي والسياسي.

وأشارت وكالة "سونا" إلى انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في منتصف العام الجاري بطهران التي يرأسها من الجانب السوداني وزير المالية ومن الجانب الإيراني وزير الزراعة.

ورحب السودان بالاستثمارات الإيرانية  ومشاركتها في مرحلة البناء والاعمار بعد الحرب.
 

طهران وزير الخارجية السوداني سفير السودان

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