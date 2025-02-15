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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أنسى حب الشباب نهائيا .. 5 وصفات طبيعية مفعولها سحري

ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا
ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا
آية التيجي

يعتبر حب الشباب من أكثر المشاكل التي تشعر الشباب والفتيات بالقلق، وتسبب لهم مظهرا غير محبذ .

ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا

 

وإذا كنت تعانين من حب الشباب، فهناك عدة وصفات طبيعية فعالة يمكن أن تساعد في التخلص منه وتقليل الالتهابات. 

ويمكن لبعض الوصفات المجربة أن تساهم في التخلص من مشكلة حب الشباب نهائيا، وفقا لما نشر في موقع “بولد سكاي” الهندي، ومن أبرزها ما يلي :

ـ ماسك العسل والقرفة

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من العسل.

½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.


الطريقة:

اخلطي المكونات وضعي المزيج على الحبوب لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

لماذا يعمل؟ العسل مضاد للبكتيريا والقرفة تقلل الالتهاب.

ـ خل التفاح والماء

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

3 ملاعق صغيرة من الماء.


الطريقة:

امسحي وجهك بقطنة مبللة بالمحلول واتركيه لمدة 5-10 دقائق ثم اغسليه بالماء.

استخدميه مرة يوميًا.

لماذا يعمل؟ يوازن حموضة البشرة ويقتل البكتيريا المسببة للحبوب.

ـ ماسك الكركم والزبادي

المكونات:

½ ملعقة صغيرة كركم.

1 ملعقة صغيرة زبادي.


الطريقة:

ضعي الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

لماذا يعمل؟ الكركم مضاد للالتهابات والزبادي يهدئ البشرة.

ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا

ـ جل الصبار (الألوفيرا)

الطريقة:

استخرجي الجل من ورقة الصبار وطبقيه مباشرة على الحبوب.

اتركيه حتى يجف ثم اغسليه.

لماذا يعمل؟ يرطب البشرة ويقلل الاحمرار والتورم.

ـ ماسك ماء الورد والطين الأخضر

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من الطين الأخضر.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد.


الطريقة:

اخلطيهم وضعي المزيج على الحبوب حتى يجف، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

لماذا يعمل؟ الطين يمتص الدهون الزائدة وينظف المسام.

نصائح إضافية لمنع حب الشباب

ـ اغسل وجهك مرتين يوميًا بغسول لطيف.


ـ تجنب لمس الحبوب حتى لا تترك آثارًا.

ـ استخدم مرطبًا خفيفًا مناسبًا للبشرة الدهنية.

ـ اشرب الكثير من الماء وتناولي أطعمة غنية بمضادات الأكسدة.

الالتهابات حب الشباب وصفات طبيعية ماسكات طبيعية ماسكات مشكلة حب الشباب

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