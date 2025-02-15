شيرار يغير رأيه عن محمد صلاح: كنت مخطئًا في حقه

أعرب الإنجليزي آلان شيرار، أسطورة نيوكاسل، عن اعترافه بخطأ توقعاته بشأن مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي.

وقال شيرار عبر موقع "one football" الإنجليزي: "كنت أتوقع أن يشهد محمد صلاح تراجعًا في مستواه هذا الموسم بسبب أزمة تجديد عقده".

وأضاف: "عندما لا يكون لديك ضمانات بشأن المستقبل، يقل التركيز تدريجيًا، وهو ما توقعته بالنسبة لصلاح".

لكن شيرار اعترف بخطأ توقعه، مشيرًا إلى أن العكس تمامًا حدث، حيث أظهر محمد صلاح مستوى استثنائيًا هذا الموسم.

وأوضح: "صلاح يقدم أداء رائعًا، وهو ما يثبت عقليته الصلبة واحترافيته العالية".

وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 35 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 19 هدفًا آخر.

يُذكر أن عقد صلاح مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لتجديده.