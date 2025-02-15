سيدة من مصر.. رشا راغب الأقوى عربيا والحوار الوطني يتغنى بإنجازها

توجه الحوار الوطني بخالص التهنئة للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لاختيارها ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي لعام 2025.

يجدر الإشارة إلى الدور التنظيمي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في استضافة وتنظيم الحوار الوطني وذلك استجابةً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في عام 2022، ومنذ ذلك اليوم توفر الأكاديمية الوطنية للتدريب كامل الدعم اللوجيستي والتنظيمي للحوار الوطني.

كما أنه تم اختيار أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ليكونوا على قدر كبير من التأهيل والخبرة اللازمة، بعد نجاحهم في مهام أخرى في تنظيم مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم وغيرها من الفاعليات الرئاسية الكبري.

وقالت إدارة الحوار الوطني في بيان لها: لا ننسى الدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في هدف بناء الإنسان المصري، مختتمة: منذ عام 2018 وحتى اليوم تُخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب سنويًا الآلاف من القيادات الشابة والتنفيذية المُدربة والمؤهلة لتولي المهام الصعبة في جميع قطاعات الدولة المصرية.