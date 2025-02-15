قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أمريكا| دول أوروبية ترحب بعودة روسيا إلى مجموعة السبع إذا انتهت الحرب
الفرعون المصري يبدع.. مرموش يسجل هاتريك لـ مانشستر سيتي في شباك نيوكاسل
قيادية بـ مستقبل وطن: استضافة مصر للقمة العربية الطارئة فرصة ثمينة لتحقيق السلام
زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا
مرموش يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل بالبريميرليج
الفيزا كشف هوية الضحية.. تفاصيل جديدة في قضية سفــ.اح المعمورة
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
طارق شرف: تنظيم البطولة العربية باستاد الإسكندرية أبهر الجميع
مرموش يسجل الهدف الأول له مع مانشستر سيتي أمام نيو كاسل
مكافحة التسول بالغردقة: نقل سيدة تتعاطى الشابو إلى المستشفى
ننفرد بنشر أول صورة لسفاح المعمورة
وزير الشباب يبحث توفير متطلبات اعتماد المعمل المصري للكشف عن المنشطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إمساكية رمضان 2025 ومواعيد السحور والإفطار طوال أيام الشهر الكريم

إمساكية رمضان 2025 ومواعيد السحور والإفطار طوال أيام الشهر الكريم
إمساكية رمضان 2025 ومواعيد السحور والإفطار طوال أيام الشهر الكريم
خدمات صدى البلد

إمساكية رمضان 2025 .. مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريًّا، يتطلع المسلمون حول العالم إلى معرفة موعد السحور والإفطار، خاصةً أنه لم يتبق سوى قليل من الأيام على موعد حلول الشهر الفضيل. 

وفق الحسابات الفلكية التي أُعدت من المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم السبت الموافق الأول من مارس 2025. 

اقرأ أيضًا:

إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل
إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل

فيما يأتي مواعيد الإمساك والسحور والإفطار وأطول أيام الصيام: 

إمساكية شهر رمضان 2025

موعد السحور والإفطار أول أيام رمضان

السبت 1 مارس 2025:

السحور: 2:34

إمساك: 4:34

الفجر: 4:54

الشروق: 6:21

الظهر: 12:07

العصر: 3:25

المغرب: 5:54

العشاء: 7:11

الأحد 2 مارس الموافق 2 رمضان 

السحور: 2:33

إمساك: 4:33

الفجر: 4:53

المغرب: 5:55

العشاء: 7:12

الإثنين 3 مارس الموافق 3 رمضان 

السحور: 2:32

إمساك: 4:32

الفجر: 4:52

المغرب: 5:55

العشاء: 7:13

إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل
إمساكية شهر رمضان 2025 وموعد إفطار أول يوم في الشهر الفضيل

الثلاثاء 4 مارس الموافق 4 رمضان

السحور: 2:31

إمساك: 4:31

الفجر: 4:51

المغرب: 5:56

العشاء: 7:13

الأربعاء 5 مارس الموافق 5 رمضان 

السحور: 2:30

إمساك: 4:30

الفجر: 4:50

المغرب: 5:57

العشاء: 7:14

الخميس 6 مارس الموافق 6 رمضان 

السحور: 2:29

إمساك: 4:29

الفجر: 4:49

المغرب: 5:57

العشاء: 7:15

الجمعة 7 مارس الموافق 7 رمضان 

السحور: 2:28

إمساك: 4:28

الفجر: 4:48

المغرب: 5:58

العشاء: 7:15

السبت 8 مارس الموافق 8 مارس

السحور: 2:27

إمساك: 4:27

الفجر: 4:47

المغرب: 5:59

العشاء: 7:16

الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان 

السحور: 2:25

إمساك: 4:25

الفجر: 4:45

المغرب: 5:59

العشاء: 7:17

الاثنين 10 مارس الموافق 10 رمضان 

السحور: 2:24

إمساك: 4:24

الفجر: 4:44

المغرب: 6:00

العشاء: 7:17

الثلاثاء 11 مارس الموافق 11 رمضان 

السحور: 2:23

إمساك: 4:23

الفجر: 4:43

المغرب: 6:01

العشاء: 7:18

إمساكية رمضان 2025 .. اعرف موعد الإفطار والسحور أول يوم
إمساكية رمضان 2025 .. اعرف موعد الإفطار والسحور أول يوم

الأربعاء 12 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:19.

الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 41 دقيقة، السحور 2:21، إمساك 4:21، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

الجمعة 14 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:20.

السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03 ، العشاء 7:21.

الأحد 16 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 47 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04 ، العشاء 7:21.

الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 49 دقيقة، السحور 2:16، إمساك 4:16، الفجر 4:36، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:22.

الثلاثاء 18 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 51 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05 ، العشاء 7:23.

الأربعاء 19 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 53 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:23.

الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:59، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06 ، العشاء 7:24.

الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 56 دقيقة، السحور 2:11، إمساك 4:11، الفجر 4:31، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07 ، العشاء 7:25.

السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 58 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:25.

الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08 ، العشاء 7:26.

الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09 ، العشاء 7:27.

الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28.

الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:29.

السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12 ، العشاء 7:30.

شهر رمضان رمضان 2025 إمساكية رمضان 2025 إمساكية رمضان موعد الإفطار أول يوم رمضان موعد السحور أول يوم رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

فرمان من كولر .. موقف أشرف بن شرقي من قيادة الأهلي أمام الزمالك

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أول أيام رمضان

الجمعة ولا السبت.. موعد أول أيام رمضان فلكيًا

حالة الطقس

سقوط أمطار .. إعلان رسمي من الأرصاد

حالة طقس اليوم

بداية من اليوم.. الأرصاد تزف بشري للمواطنين عن طقس الثلاث أيام القادمة

حالة الطقس

تغيير مفاجئ.. بيان هام بشأن حالة الطقس وموعد تحسن الأحوال الجوية

محمود الخطيب

لظروف صحية.. محمود الخطيب يبتعد عن الأهلي..من يقود القلعة الحمراء في غيابه؟

هل الصيام بعد النصف من شعبان

هل الصيام بعد النصف من شعبان حرام؟.. جائز في 4 حالات

ترشيحاتنا

فورد موستانج

بمليون دولار.. أصحاب سيارات موستانج GTD ممنوعون من بيعها لمدة عامين

إطارات السيارات

لماذا لا تأتي السيارات الكهربائية مع إطارات احتياطية؟

ميتا تعمل على تطوير روبوتات بشرية الشكل

على غرار آبل .. "ميتا" تعمل على تطوير روبوتات بشرية الشكل

بالصور

ماسك مطحون نواه البلح للشعر سحري قوي .. طرق استخدامه

فوائد ماسك مطحون نواه البلح
فوائد ماسك مطحون نواه البلح
فوائد ماسك مطحون نواه البلح

تعويم باخرة سياحية بعد تعرضها للشحوط بنهر النيل في المنيا .. صور

نائب محافظ المنيا مع السائحين
نائب محافظ المنيا مع السائحين
نائب محافظ المنيا مع السائحين

قافلة طبية مكبرة بمستقبل وطن الشرقية تقدم خدمات مجانية لـ 6 آلاف مواطن بأبوحماد

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط 2 طن ونصف جبن أبيض داخل مخزن بدون ترخيص بديرب نجم

وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية

فيديو

سالي عبدالسلام

"ابقوا شيلوا رموشي".. الإعلامية سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

مى عمر

رمضان 2025 .. فوقنا خلاص | الأغنية الدعائية لمسلسل إش إش تتخطى المليون مشاهدة

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على قائمة قناة dmc

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على قائمة قناة الحياة الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد