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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشدد على تسريع التصالح وإزالة التعديات في الموجة 25

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية و الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى متابعة حملات الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، إذ ناقش الاجتماع سير العمل في هذه الملفات الحيوية التي تشكل أولوية للمحافظة في الوقت الراهن.

وفي بداية الاجتماع، استعرض المحافظ الجهود المبذولة في ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة، مؤكدا على ضرورة تكثيف العمل لتحقيق إنجازات سريعة وفعالة. 

كما شدد على أهمية تحسين معدلات الإنجاز في المراكز التكنولوجية، موجهًا بضرورة تسريع تقديم خدمات التصالح للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة عبر رفع كفاءة هذه المراكز، بما يساهم في تقليل وقت الانتظار وتسريع الإجراءات.

وبخصوص التعديات على أراضي الدولة، أكد الجندي على استمرار الحملات المكثفة ضمن الموجة 25 لإزالة كافة التعديات، مع متابعة يومية دقيقة لضمان إتمام الإزالات في الوقت المحدد. كما أشار إلى أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، لضمان إزالة التعديات بكفاءة وفعالية.

وأضاف محافظ الغربية، أن حملة الموجة 25 تُعد من أهم الحملات الاستراتيجية للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي عليها مستقبلاً، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للفرق الميدانية لتنفيذ الإزالات بأعلى مستوى من التنسيق. كما دعا إلى التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لضمان نجاح هذه الحملة وتسهيل إزالة التعديات التي قد تعرقل سير العمل.

كما استعرض الجندي خلال الاجتماع موقف المتغيرات المكانية التي يتم رصدها بشكل دقيق، مؤكدًا على أهمية متابعة أي تغييرات مكانية بشكل صارم للحد من التعديات الجديدة. وأوضح أن أي تعدٍ على أراضي الدولة سيواجه إجراءات قانونية صارمة، محذرًا من التهاون في هذا الملف الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجندي على ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة بشكل أسرع، مطالبًا بزيادة الجهود لتسريع الإجراءات المتعلقة بالتصالح وإزالة التعديات. كما أكد على أن المتابعة المستمرة ستكون حاضرة لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الدقة والكفاءة، بما يعود بالنفع على المواطنين في المقام الأول، قائلًا: “لن نسمح بأي تباطؤ في إتمام هذه الملفات، وسنظل نتابع عن كثب لضمان التنفيذ الكامل والدقيق.”

محافظ الغربية تحسين خدمات حل مشكلات المواطنين روءساء مجالس المدن الاحياء

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