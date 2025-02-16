العشري: زيارة وفد الجامعة العربية للعريش تؤكد التعاون لدعم غزة

أكد أشرف العشري الكاتب الصحفى، أن زيارة وفد جامعة الدول العربية إلى محافظة العريش تأتي في إطار تعزيز التعاون العربي ودعم جهود مصر في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، مصر تتحمل أكثر من 75% من حجم المساعدات التي دخلت القطاع خلال الأشهر الـ 15 الماضية.

الجهود المصرية

وتابع: أن مصر تواجه تحديات إسرائيلية تعيق وصول المساعدات، لكنها مستمرة في إدخال الدعم بشكل مكثف، لافتًا إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل تمتد إلى المسار السياسي والتفاوضي.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى تفكيك العقبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي، وتجاوز الألغام السياسية والتفاوضية التي تعرقل وصول المساعدات، كما أكد أن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكًا لحجم هذه التحديات، وأن مصر نجحت في تحقيق إنجازات مهمة على المستويين التفاوضي والسياسي لدعم الفلسطينيين.