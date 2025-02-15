الدائرة صغيرة والمربع عجوز .. اعرف الفرق بين أختام اللحوم

معنى أختام اللحوم.. مع قرب حلول موسم رمضان والأعياد، يستعد كثير من المواطنين لشراء اللحوم ، لذا من المهم قبل الشراء التعامل مع أماكن موثوقة لبيع اللحوم، وتجنب الشراء من محال غير مرخصة أو شوادر غير معتمدة من وزارة الصحة وهيئة الطبي البيطري.

المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، طالب المواطنين بضرورة شراء اللحوم الطازجة من أماكن موثوقة، وتحري المستهلك الدقة عند الشراء، والتأكد من الأختام الموجودة على اللحوم، مشيرًا إلى أن الدولة تقيم شوادر لبيع لحوم طازجة للتسهيل على المواطنين، كما توفر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

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لحم جاموسي صغير - صورة أرشيفية

أنواع اللحوم وفقا لأختامها

وأوضح حسام الدين، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تستخدم أختاما ذات بصمة مؤمنة، كي تضمن عدم تزوير الأختام الخاصة بمجازر اللحوم، بهدف الحد من عمليات التلاعب والسرقة، ولضمان وصول المنتج من اللحوم بشكل آمن إلى المستهلك المصري، إذ يحتوي كل ختم من أختام اللحوم على تاريخ الذبح، واسم المجزر، وحروف تدل على المحافظة، كما يحتوي على حروف تدل على نوع الحيوان.

«بق» للأبقار

«جم» للجمال

«جا» للجاموس

«ما» للماعز

«ضا» للحوم الضأن

ويكون شكل الختم دائريا للحيوانات صغيرة السن، ومربعًا للحيوانات الكبيرة في السن، ويكون لون الختم للحوم البلدية أحمر.

لحم بقري بلدي - صورة أرشيفية

أنواع أختام اللحوم ودلائلها

يتكون ختم المجازر من شكل دائري من 5 مثلثات يحمل كل منها رمزا يشير إلى معلومة على النحو الآتي:

يشير المثلث الأكبر إلى اسم المركز مكتوبًا بالاسم كامل.

يشير المثلث الذي يليه إلى المحافظة بالحرف الأول أو الأول والثاني إذا كانت مكونة من مقطعين، مثل كفر الشيخ يرمز لها «ك ش».

يشير الرمز الثالث إلى العلامة السرية الخاصة بكل نوع من أنواع الذبائح.

الرمز الرابع وهو عدد ويشير إلى تاريخ الذبح.

الرمز الخامس وهو حرفين يحدد نوع الذبيحة، إذا كانت جاموسي يرمز لها بـ«جا»، والبقري «بق» والماعز «ما» والجملي «جم».

لحم بقري

لحم بقري

لحم جملي

الفرق بين أختام اللحوم البلدية والمستوردة

وأوضحت إدارة الطب البيطري بمحافظة القاهرة أنَّ اللحوم البلدية ذات السن الكبير تختم بختم مربع باللون الأحمر، واللحوم البلدية الصغيرة تُختم بختم دائري، أما لحوم الماعز فتختم بختم مربع صغير، أما اللحوم المستوردة فتختم باللون البنفسجي.