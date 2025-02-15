الأهلي مؤسسة عريقة وبمن حضر .. لميس الحديدي توجه رسالة لـ محمود الخطيب

وجهت الاعلامية لميس الحديدي، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بعدما أعلن، عن حاجته للابتعاد مؤقتًا عن العمل الإداري بسبب حالته الصحية، خلال كلمته في حفل النادي للكشف عن تصميم الاستاد الجديد، قائله: "ألف سلامه نتمنى أن تستريح وتعود لنا مجدداً لإدارة النادي".



وأضافت خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON: "عاوزينك تدخل الانتخابات المقبلة الأهلي مؤسسة وبرغم أن الخطيب هو الرئيس وهو من يقود ويقرر وقراراته نافذه ".

وواصلت: "الأهلي مؤسسة عريقة والأهلي بمن حضر لكن نحتاج كابتن محمود الخطيب لأن يكون في النادي وأن يخوض الانتخابات المقبلة وأن يظل دائماً مع النادي الاهلي".