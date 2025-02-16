قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم الأحد 16-2-2025
إعلامي يفضح الشائعات: شيكابالا ليس وراء رحيل جروس عن الزمالك
«محادثات بنّاءة» .. إيران تعلن استعدادها لاستئناف الرحلات الجوية مع لبنان
اشتباه في ذبحة.. المدير التنفيذي للأهلي يكشف كواليس نقل محمود الخطيب إلى المستشفى
تحديات مالية أمام الزمالك.. إعلامي: «ميشلاك» حتى لو هيبطل كورة مش هيسيب حقه
زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل
تحذير أمني | إعدادات في iPhone تعرّض بياناتك للاختراق.. اعرف إزاي تحميها
كنوز خضراء في سيوة.. أكثر من 40 نوعًا من النباتات الطبية والرعوية
دعاء القنوت في صلاة الفجر.. كلمات مستجابة في جوف الليل
أحمد موسى عن هاتريك مرموش: «ابننا بدأ حكايته مع السيتي.. وفخورين بيه»
جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية .. فيديو
نفسه يلعب.. تعرف على طلب «الساعي» قبل مواجهة الإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء القنوت في صلاة الفجر.. كلمات مستجابة في جوف الليل

دعاء القنوت في صلاة الفجر
دعاء القنوت في صلاة الفجر
محمد شحتة

القنوت هو الدعاء وفي أصله ملازمة الذكر والعبادة، وانتقل إلى درجة الدعاء، فخصص من العام إلى الخاص وأطلق على الدعاء بعد الرفع من القنوت.

دعاء القنوت في صلاة الفجر

والقنوت يطلق على الدعاء بعد الرفع من الركوع، في النوازل أو في صلاة الفجر، أو في صلاة الوتر، أو في صلاة التراويح في الثاني من رمضان، فكل هذه مواطن لدعاء القنوت.

ويمكن ترديد هذا الدعاء في القنوت:

"اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك".

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

ومن صيغ دعاء القنوت في صلاة الفجر ما يأتي: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعَلِّمُنا دُعاءً نَدعو به في القُنوتِ من صلاةِ الصُّبحِ اللهمَّ اهدِنا فيمَن هدَيتَ وعافِنا فيمَن عافَيتَ وتوَلَّنا فيمَن توَلَّيتَ وبارِكْ لنا فيما أعطَيتَ وقِنا شَرَّ ما قضَيتَ إنَّك تَقضي ولا يُقضى عليكَ إنَّه لا يَذِلُّ مَن والَيتَ تَبارَكتَ ربَّنا وتَعالَيتَ).[٩] (اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ كلَّهُ ونشكرُكَ ولا نَكْفُرُكَ ونخلَعُ ونترُكُ من يفجرُكَ اللهمَّ إيَّاكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونسجُدُ وإليكَ نسعى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشَى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكفارِ مُلْحِقٌ).

حكم القنوت

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل من يواظب على القنوت في صلاة الصبح يُعدُّ مخالفًا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

وأجابت دار الإفتاء، بأن القُنُوتُ في صلاة الفجر سُنَّةٌ نبويةٌ ماضيةٌ قال بها أكثرُ السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار؛ وجاء فيه حديثُ أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا"، وهو حديثٌ صحيحٌ رواه جماعةٌ مِن الحُفَّاظ وصَحَّحُوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية، والمالكية في المشهور عنهم؛ فيُستَحَبُّ عندهم القنوتُ في الفجر مُطلَقًا، وحَمَلُوا ما رُويَ في نَسْخِ القنوت أو النهي عنه على أنَّ المتروكَ منه هو الدعاء على أقوامٍ بأعيانهم لا مطلق القنوت.

وأكدت أن من الأئمة والفقهاء: أبو إسحاق، وأبو بكر بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأكثر أهل الشام، والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان، وغير هؤلاء خلقٌ كثير.

وخالفهم في ذلك نَفَرٌ مِن أهل العلم ومنعوا مِن شرعية القنوت في الصبح، وزعم نَفَرٌ منهم أنه كان مشروعًا ثم نُسِخ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث تُوهِم النَّسخ] اهـ.

وعليه: فمَن قنت في الفجر فقد قلَّد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أُمرنا باتِّباعهم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

دار الإفتاء صلاة الفجر دعاء القنوت في صلاة الفجر دعاء القنوت القنوت حكم القنوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

سفاح الإسكندرية

مكنتش ليلة حمراء .. سفاح الإسكندرية يعترف بجرائمه ويكشف الأسباب

محمود الخطيب

تحدث عنه شوبير وأقرّه مرتضى منصور.. تفاصيل مرض محمود الخطيب

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

صورة من داخل العقار

الفيزا كشف هوية الضحية.. تفاصيل جديدة في قضية سفــ.اح المعمورة

الخطيب رئيس الأهلي

اشتباه في ذبحة صدرية .. الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

سمير فرج

سمير فرج: الرئيس السيسي رفض عرضا أمريكيا بتولي مصر إدارة غزة مقابل 3 مليارات دولار

ترشيحاتنا

محمود الخطيب

كيف تحمي نفسك من الذبحة الصدرية ؟.. نصائح مهمة

الاجهاض المتكرر

لو بتجهضي كتير .. 5 اختبارات لازم تعمليها

الحموضة

خضار رخيص جدا يعالج 3 مشكلات منتشرة بشكل كبير| أبرزها الحموضة

بالصور

طريقة عمل كباب الحلة بوصفة مميزة

كباب الحلة
كباب الحلة
كباب الحلة

مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمود الخطيب

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

فوائد لا تحصى لمرضى السكري عند تناول الجزر .. تعرف عليها

فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري

فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

مفاجأة غير محسوبة | إبرام نشأت يكشف حقيقة المشاهد الفاضحة في أوراق التاروت ..فيديو

وصية إنجي مراد

وصية موجعة.. شقيق إنجي مراد يكشف عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد