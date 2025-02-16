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«لها كاريزما أمام الكاميرا».. ماذا قالت سيرين عبدالنور عن هيفاء وهبي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«لها كاريزما أمام الكاميرا».. ماذا قالت سيرين عبدالنور عن هيفاء وهبي؟

هيفاء وهبي وسيرين عبدالنور
هيفاء وهبي وسيرين عبدالنور
شروق سلامة

أعربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن سعادتها وحماسها الكبير للتعاون مع النجمة هيفاء وهبي في المسلسل الجديد "المشتبه الرابع"، مؤكدةً أنها تتطلع لأن يحظى العمل بإعجاب الجمهور عند عرضه.

وفي حديثها لقناة "ET بالعربي"، تطرقت سيرين إلى أجواء المنافسة بينها وبين هيفاء وهبي خلال أحداث المسلسل، قائلة: "فرحت كثيرًا وكنت متحمسة أكثر عند قراءة النص. عندما يكون الإنسان واثقًا من نفسه، يفرح بوجود من ينافسه في الشخصية والشكل والأداء."

وأشادت سيرين بشخصية هيفاء وهبي، مؤكدة أنها تتمتع بحضور قوي وثقة كبيرة في النفس، مضيفة: "هيفاء شخصية طيبة ومحبوبة، ولديها كاريزما وحضور مميز أمام الكاميرا. لا أعتقد أنها تحمل أي مشاعر سلبية تجاه زميلاتها في العمل."

أعمال سيرين عبد النور الأخيرة

على صعيد آخر، شاركت سيرين عبد النور مؤخرًا في مسلسل "النسيان"، حيث جسدت شخصية امرأة تفقد أبناءها وتخوض رحلة صعبة للبحث عنهم، وسط تحديات كبيرة مثل فقدان وظيفتها، مشاكل الإدمان، وفشل زيجتها.

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، منهم قيس الشيخ نجيب، كارول عبود، فادي أبي سمرا، ندى بو فرحات، إيلي كريستفريدوس، ويورغو شلهوب، وغيرهم.

يُذكر أن سيرين عبد النور تُعد من أبرز الفنانات اللبنانيات اللواتي حققن نجاحات كبيرة على الصعيدين الفني والدرامي، حيث تُتابع دائمًا تقديم أعمال متنوعة تلقى استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.


 

هيفاء وهبي سيرين عبد النور المشتبه الرابع

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