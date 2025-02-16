توتنهام ومانشستر يونايتد في صراع تحسين الأوضاع بالدوري الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحسين وضعيهما في جدول الترتيب.

يدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس (0-2).

ويعاني "الشياطين الحمر" من تذبذب النتائج هذا الموسم، حيث حقق 8 انتصارات فقط في 24 مباراة، مقابل 11 خسارة و5 تعادلات.

وعلى الجانب الآخر، يمر توتنهام بفترة صعبة بعد خروجه من بطولتين في غضون ثلاثة أيام، حيث ودع كأس الرابطة من نصف النهائي أمام ليفربول، قبل أن يخسر أمام أستون فيلا (1-2) في الدور الرابع لكأس إنجلترا.

ويحتل "السبيرز" المركز الـ14 برصيد 27 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن يونايتد، مما يزيد من أهمية اللقاء بالنسبة له وللمدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو الذي يواجه انتقادات متزايدة.

وهذه هي المواجهة الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، بعدما تفوق توتنهام في لقاء الذهاب بالدوري بنتيجة (3-0) على ملعب يونايتد في سبتمبر الماضي، ثم كرر انتصاره في ربع نهائي كأس الرابطة (4-3) في ديسمبر.

مباراة تحمل أهمية كبرى لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما للخروج من دوامة النتائج السلبية واستعادة التوازن قبل الدخول في المراحل الحاسمة من الموسم.