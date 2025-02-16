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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوكازيون الشتوي فرصة قبل رمضان وعيد الأم لشراء الملابس بأسعار مخفضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال أحمد أبو الفضل، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، إن الأوكازيون سواء الصيفي أو الشتوي هو محط إقبال قوي، مشيرا إلى أن الأوكازيون مستمر لمدة شهر أى حتي 3 مارس، معقبا: “بنعمل حسابنا لمدة حتي عيد الأم والعيد ومن الممكن ذلك وفقا لمعطيات التجار”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير: “الأوكازيون يكون بين وزارة التموين والإتحاد العام للغرف التجارية، بإعتبار أنه بيت التجار”.

وتابع: “الأوكازيون ليس فقط مقتصر على الملابس، ولكن لديه أنشطة عديدة جدا من الأجهزة الكهربائية ومصنوعات جلدية وغيرها فى جميع المحافظات”.

التموين التجارة الداخلية الأوكازيون

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