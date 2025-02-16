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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب: قافلة مساعدات مصر لـ غزة ترجمة حقيقية لروح التضامن والتآخي

وزير الشباب: إطلاق قافلة المساعدات يؤكد على التزام الدولة المصرية بدورها الإنساني للأشقاء في غزة
وزير الشباب: إطلاق قافلة المساعدات يؤكد على التزام الدولة المصرية بدورها الإنساني للأشقاء في غزة
أ ش أ

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، يأتي تأكيداً على التزام الدولة المصرية بدورها الإنساني والريادي الداعم للأشقاء في قطاع غزة، واستمراراً لجهود القيادة السياسية في تقديم يد العون والمساندة في هذه الظروف الصعبة.


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد أيضا إطلاق مبادرة "أبواب الخير" لصندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم في كافة محافظات الجمهورية.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، إن إطلاق إطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر بمشاركة العديد من الجهات الوطنية، يأتي ترجمة حقيقية لروح التضامن والتآخي التي لطالما ميزت الشعب المصري في دعمه للقضايا الإنسانية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.


وتابع الدكتور أشرف صبحي:"نحن اليوم لا نحمل فقط المساعدات إلى أهلنا في غزة، بل نحمل لهم رسالة أمل وتضامن من الشعب المصري الذي يقف بجانبهم بكل قوة، مؤكدين أن مصر ستظل دائمًا داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية وشعبها الأبي".


وأكد "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تضع على عاتقها مسئولية ترسيخ مفاهيم العمل المجتمعي والتضامني بين شباب مصر، ودورها اليوم لا يقتصر فقط على الرياضة، بل يشمل تعزيز القيم الإنسانية والعمل على نشر ثقافة المساهمة المجتمعية في جميع المحافل".


ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى صندوق تحيا مصر، وجميع الوزارات والجهات الداعمة لهذه القافلة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعكس مدى التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة القضايا الإنسانية، ونأمل أن يكون لهذه الجهود أثر إيجابي في التخفيف من معاناة أهلنا في غزة.


حضر إطلاق القافلة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولفيف من المحافظين ومسئولي مؤسسات العمل الأهلي.

العاصمة الإدارية الجديدة وزير الشباب والرياضة الرئيس عبدالفتاح السيسي نتشارك من أجل الإنسانية قافلة المساعدات الإنسانية

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