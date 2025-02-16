شعبة الخضراوات.. انخفاض كبير في أسعار العديد من المنتجات الزراعية

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية، أن الإنتاج الزراعي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار العديد من المنتجات الزراعية.

وأوضح حاتم النجيب، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن أسعار الطماطم والبطاطس والثوم والبصل أصبحت في متناول المواطن المصري، متوقعًا استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة وحتى شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

زراعة الليمون



وأشار إلى أن سعر الطماطم انخفض من 35 جنيهًا إلى أقل من 5 جنيهات، لافتا إلى أن الدولة تقوم زراعة الليمون في بعض المحافظات لسد احتياجات السوق، مع توفير الليمون المستورد بأسعار تبدأ من 12 جنيهًا.

وأكد حاتم النجيب أهمية الموازنة بين اسعار الإنتاج واسعار البيع، معقبا:" على سبيل المثال تكلفة زراعة فدان الطماطم تبلغ 100 ألف جنيه فى حين أن سعر كيلو الطماطم بـ 5 جنيهات.

وشدد على ضرورة التوسع في زراعة فول الصويا وعباد الشمس لزيادة إنتاج الزيوت وتلبية احتياجات السوق المصرية.