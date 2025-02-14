أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعه، استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع توافر كميات كبيرة من المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأسواق والمنافذ المحلية.

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم: 5 إلى 7 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: 6 إلى 8 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة: 8 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.

الخيار: 9 إلى 11 جنيهًا للكيلوجرام.

البصل الأحمر: 9 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الفاصوليا الخضراء: 10 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

الجزر: 8 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان البلدي: 7 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام.



أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال: 10 إلى 12 جنيهات للكيلوجرام.

التفاح: 36 إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز: 18 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.

الفراولة: 23 إلى 27 جنيهًا للكيلوجرام.

المانجو: 25 إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

الجوافة: 15 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام.

وتعمل محافظة الوادي الجديد على توفير السلع الأساسية والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة عبر منافذ البيع الثابتة والمتحركة، التي تجوب القرى والنجوع لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق.